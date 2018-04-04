Политолог указал на еще одно доказательство поддержки Россией Савченко

Савченко вряд ли могла самостоятельно сформировать концепцию политического устройства Украины. Это попытка расширить электорат, что еще раз подтверждает, что в ней заинтересован Кремль.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По его словам, Савченко, работая в парламенте, могла без проблем подавать собственные законопроекты, а не писать теперь концепции в соцсетях. У нее было очень высокое доверие, и Савченко могла предлагать прорывные законопроекты, которые бы услышали и поддержали. Но она тогда этого не делала. Единственный закон Савченко – об уменьшении наказания для преступников – депутаты отменили из-за неэффективности.

"Савченко после подготовки теракта пытается рассказать о реформах в государстве, чтобы создать имидж политика, который хорошо разбирается в государственном устройстве. Но об этом надо было думать, когда в у нее были инструменты народного депутата. Нет более "умного" политика – чем отставной. Ей сейчас лучше сосредоточиться на процессуальных моментах, суде. Потому что против нее есть реальные доказательства, видео, которые она не отрицает", – говорит Давидюк.

Поэтому, считает эксперт, есть сомнения, что человек, который говорит заученными тезисами, умеет писать большие политические манифесты или формировать глобальные изменения в стране. Очевидно, группа политтехнологов оценила электоральные настроения, определила наиболее проблемные вопросы, которые волнуют украинское общество, и написала эту концепцию. По его мнению, заинтересованные в Савченко лица будут затягивать судебный процесс, чтобы она могла баллотироваться в президенты.

В России это будет выглядеть очень красиво – что, будучи в тюрьме, человек баллотируется в президенты, показав этим нашу нестабильность. И это выглядит так, что заказчиком выступает Россия. Хотя в Украине тоже могут быть определенные маргинальные группы, которые готовы подыгрывать Савченко. Плюс олигархические группы, которые играют против других кандидатов в президенты или друг против друга – и используют с этой целью Савченко,

– убежден Давидюк.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, обнародовала концепцию изменения политической системы в Украине, которая состоит из 5 основных тезисов. Как известно, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, а 29 числа Апелляционный суд Киева отказался отменить эту меру пресечения.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.