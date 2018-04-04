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Політолог вказав на ще один доказ підтримки Савченко Росією

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У в'язниці Савченко зайнялася зміною політичного устрою України
У в'язниці Савченко зайнялася зміною політичного устрою України / 24 Канал

Савченко навряд чи могла самостійно сформувати концепцію політичного устрою України. Це спроба розширити електорат, що ще раз підтверджує, що в ній зацікавлений Кремль.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За його словами, Савченко, працюючи в парламенті, могла без проблем подавати власні законопроекти, а не писати тепер концепції в соцмережах. В неї була дуже висока довіра, і Савченко могла пропонувати проривні законопроекти, які б почули і підтримали. Але вона тоді цього не робила. Єдиний закон Савченко – про зменшення покарання для злочинців – депутати через неефективність скасували.

"Савченко після підготовки теракту намагається розказати про реформи в державі, щоб створити імідж політика, який добре розбирається в державному устрої. Але про це треба було думати, коли в неї були інструменти народного депутата. Немає більш розумного політика – ніж відставний. Їй зараз краще зосередитися на процесуальних моментах, суді. Тому що проти неї є реальні докази, відеофайли, які вона не заперечує", – зазначає Давидюк.

Тому, вважає експерт, є сумніви, що людина, яка говорить завченими тезами, вміє писати великі політичні маніфести або формувати глобальні зміни в країні. Вочевидь, група політтехнологів оцінила електоральні настрої, визначила найбільш проблемні питання, які хвилюють українське суспільство, і написала цю концепцію. На його думку, зацікавлені в Савченко особи затягуватимуть судовий процес, щоб вона могла балотуватися в президенти.

В Росії це виглядатиме дуже гарно – що, будучи у в’язниці, людина балотується в президенти, показавши цим нашу нестабільність. І це виглядає так, що замовником виступає Росія. Хоча в Україні теж можуть бути певні маргінальні групи, які готові підігрувати Савченко. Плюс олігархічні групи, які, грають проти інших кандидатів у президенти або один проти одного – і використовують з цією метою Савченко,
– переконаний Давидюк.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко, яка зараз перебуває у СІЗО, оприлюднила концепцію зміни політичної системи в Україні, що складається з 5 основних тез. Як відомо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, а 29 числа Апеляційний суд Києва відмовився скасувати цю міру запобіжного заходу.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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