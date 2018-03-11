Политолог указал на связь между отравлением Скрипаля и новым оружием Путина

Существует связь между отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и презентацией президентом РФ Владимиром Путиным новой российского оружия. Так Путин показал миру внешнюю политику своего нового президентского срока.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Все это звенья одной цепи. Путин таким образом представил миру внешнюю политику своего нового президентского срока. Ее можно кратко сформулировать так: "Ударим по санкциям ракетами и ядами", — отметил политолог.

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Эйдман также выразил убеждение, что те, кто совершил покушение на Скрипаля, прежде всего пытались запугать Запад.

Отсюда такой общественно-опасный способ проведения теракта и демонстративная наглость его организаторов. Этим преступлением Путин посылает месседж европейцам: "Вы — наши заложники, мы можем хоть пол-Европы переварить, а вы даже не дзявкнете",

— отметил политолог.

Он также сравнил шантаж Путина новейшим оружием и отравление Скрипаля с угрозами хулигана отравить любимую кошку одноклассницы, которая отказала ему.

"На страхе отношений не построишь. Шансов таким образом склонить девушку к любви равны нулю. Ничего, кроме брезгливого отвращения этот шантаж вызвать не может. И кончится он только тем, что рано или поздно шантажиста просто жестоко побьют", — подчеркнул Эйдман.

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