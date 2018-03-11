Політолог вказав на зв'язок між отруєнням Скрипаля та новою зброєю Путіна

Існує зв'язок між отруєнням у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та презентацією президентом РФ Володимиром Путіним нової російської зброї. Так Путін показав світу зовнішню політику свого нового президентського терміну.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив російський соціолог і політолог Ігор Ейдман.

"Все це ланки одного ланцюга. Путін таким чином презентував світу зовнішню політику свого нового президентського терміну. ​​Її можна коротко сформулювати так: "Вдаримо по санкціях ракетами і отрутами", – зазначив політолог.

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Ейдман також висловив переконання, що ті, хто вчинив замах на Скрипаля, перш за все намагалися залякати Захід.

Звідси такий суспільно-небезпечний спосіб проведення теракту і демонстративне нахабство його організаторів. Цим злочином Путін посилає меседж європейцям: "Ви – наші заручники, ми можемо хоч пів-Європи перетравити, а ви навіть не дзявкнете,

– зазначив політолог.

Він також порівняв шантаж Путіна новітньою зброєю і отруєння Скрипаля із погрозами хулігана отруїти улюблену кішку однокласниці, яка відмовила йому.

"На страху відносин не збудуєш. Шансів таким чином схилити дівчину до кохання дорівнюють нулю. Нічого, крім бридливої відрази, цей шантаж викликати не може. І скінчиться він тільки тим, що рано чи пізно шантажиста просто жорстоко поб'ють", – наголосив Ейдман.

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