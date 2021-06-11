Из политсовета "Голоса" никого не исключали, – Осадчук

Нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук заверил, что в конце 2020 года никого из политического совета партии не исключали. Тогда говорилось о переизбрании всей политпартии и расширении влияния местных организаций.

Поэтому, планировали привлечь регионы. Об этом Осадчук сообщил в интервью программы "Перекрестный допрос".

Внимание Заявления об отставке еще нет, – нардеп из "Голоса" о выходе Притулы

По его словам, партией "Голос" руководит политический совет, состоящий из 7 человек. Его планировали создать еще перед местными выборами. Сейчас в политсовете:

глава партии Кира Рудик;

заместители Инна Совсун;

Ярослав Железняк;

Андрей Осадчук;

Ярослав Довбуш – представляет львовскую организацию;

Григорий Маленко из киевской организации;

Виктор Евпак – из черкасской.

Он добавил, что именно эти люди принимают управленческие решения. Более того, как он добавил, Сергей Притула в новый политсовет не баллотировался.

Никто, никого и ниоткуда не исключал,

– подчеркнул он.

Как проходило голосование

Александра Устинова ранее сообщала о том, что на голосование партии никто не обращал внимания, иначе бы там были другие представители.

Что такое политический совет? Это центральный руководящий представительный орган партии, в который входят председатели областных организаций партии и представители регионов. Политсовет обычно созывает съезды партии, избирает из своего состава членов президиума партии, выбирает и увольняет его заместителей по представлению председателя партии. Состав политсовета может меняться каждый год.

Исключение из политсовета: о чем говорится

Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал быть членом политсовета "Голоса" 9 февраля 2021 года, но на тот момент оставался в партии. Об этом пресс-служба "Голоса" сказал в комментарии "Украинской правде".

Также в политсовет не вошли София Бобровская, Ярослав Юрчишин и ряд других.

"Перекрестный допрос" с Андреем Осадчуком: видео