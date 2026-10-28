"Филиал ФСБ": политтехнолог объяснил, почему МИД России путается в вопросах переговоров

В российском МИД неожиданно заговорили о переносе мирных переговоров из Абу-Даби в другой город. Политтехнолог Юрий Подорожний пояснил, что дипломатов в Москве вообще не ставят в известность о реальных планах Кремля.

Во время выступления в эфире 24 Канала эксперт отметил, что внешнеполитическое ведомство агрессора окончательно утратило субъектность. По его словам, российских дипломатов полностью отстранили от подготовки возможной трехсторонней встречи с участием Украины и США.

Кто принимает решения в Москве

Они давно уже перестали быть Министерством иностранных дел, а являются филиалом ФСБ или Старой площади, где товарищ майор пишет Лаврову, что нужно говорить в интересах Кремля,

– подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что к публичным заявлениям российских чиновников стоит относиться спокойно, поскольку Сергея Лаврова и его команду не привлекают к реальному переговорному процессу. Среди вероятных площадок для консультаций, помимо Абу-Даби, сейчас называются Швейцария, Турция, Ватикан и Норвегия, однако столица ОАЭ остается основным вариантом.

Почему Украине нужны европейские союзники

Особое внимание в ходе беседы уделили привлечению европейских лидеров к предстоящим консультациям. Эксперт убежден, что эта инициатива исходит непосредственно от Великобритании и других европейских столиц, стремящихся защитить собственные интересы в сфере безопасности и укрепить позицию Киева.

Если Украина останется одна против двоих, нам будет очень трудно информационно противостоять позиции США и Российской Федерации,

– подытожил гость эфира.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что "Европа будет участвовать" в предстоящем переговорном процессе, а Киев уже приступил к формированию списка представителей. Зеленский призвал европейских партнеров определить конкретных представителей для будущего диалога.