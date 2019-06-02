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      Политзаключенного Романа Сущенко посетили жена и дочь, – адвокат Фейгин

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      Политзаключенного Сущенко в России посетили родственники
      Политзаключенного Сущенко в России посетили родственники / "Новая газета"

      Жена украинского пленника Кремля Романа Сущенко Анжелика и их дочь Юлия добились от российских властей разрешения на трехдневное свидание.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

      Читайте также: Письмо политзаключенного Сущенко: что просит передавать ему из Украины

      По его словам, встреча состоялась в "ИК-11" (исправительная колония на территории России), расположенная в городе Кирово-Чепецк.

      У Романа сейчас все хорошо. Надеюсь, новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского,
      – написал Фейгин.

      Говорится о Кирилле Вышинском – это бывший украинский журналист ICTV и информационного агентства "РИА Новости Украина" (филиала российского "РИА Новости"). В 2018 году арестован СБУ и обвинен в создании подрывной пророссийской информационной сети (за деньги из России) и государственной измене. В ходе обыска правоохранители изъяли российский паспорт, выданный Вышинскому еще в 2015 году.

      Роман Сущенко же – это украинский журналист "Укринформа", которого 30 сентября 2016 года арестовали в Москве. Россия обвинила его в шпионаже в пользу Украины. Сущенко, мол, пытался узнать у бывших российских военных о возможности нового наступления пророссийских боевиков на Мариуполь. Московский суд приговорил украинца к 12 годам колонии строгого режима.

      Что еще нужно знать об украинском политзаключенном в России Романе Сущенко – читайте в материале 24 канала.

      К слову, 1 июня в Киеве активисты устроили акцию в поддержку украинских политзаключенных: люди пришли под Администрацию Президента с требованием, чтобы Владимир Зеленский создал координационную группу по вопросам освобождения заложников Кремля.

      Сколько украинцев находятся в плену России? В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. Из них 63 гражданина Украины – крымские татары. Всего 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела в отношении еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Роман Сущенко Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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