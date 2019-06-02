Политзаключенного Романа Сущенко посетили жена и дочь, – адвокат Фейгин

Жена украинского пленника Кремля Романа Сущенко Анжелика и их дочь Юлия добились от российских властей разрешения на трехдневное свидание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

Читайте также: Письмо политзаключенного Сущенко: что просит передавать ему из Украины

По его словам, встреча состоялась в "ИК-11" (исправительная колония на территории России), расположенная в городе Кирово-Чепецк.

У Романа сейчас все хорошо. Надеюсь, новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского,

– написал Фейгин.

Говорится о Кирилле Вышинском – это бывший украинский журналист ICTV и информационного агентства "РИА Новости Украина" (филиала российского "РИА Новости"). В 2018 году арестован СБУ и обвинен в создании подрывной пророссийской информационной сети (за деньги из России) и государственной измене. В ходе обыска правоохранители изъяли российский паспорт, выданный Вышинскому еще в 2015 году.

Роман Сущенко же – это украинский журналист "Укринформа", которого 30 сентября 2016 года арестовали в Москве. Россия обвинила его в шпионаже в пользу Украины. Сущенко, мол, пытался узнать у бывших российских военных о возможности нового наступления пророссийских боевиков на Мариуполь. Московский суд приговорил украинца к 12 годам колонии строгого режима.

Что еще нужно знать об украинском политзаключенном в России Романе Сущенко – читайте в материале 24 канала.

К слову, 1 июня в Киеве активисты устроили акцию в поддержку украинских политзаключенных: люди пришли под Администрацию Президента с требованием, чтобы Владимир Зеленский создал координационную группу по вопросам освобождения заложников Кремля.

Сколько украинцев находятся в плену России? В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. Из них 63 гражданина Украины – крымские татары. Всего 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела в отношении еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия.