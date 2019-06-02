Політв'язня Романа Сущенка відвідали дружина та донька, – адвокат Фейгін

Дружина українського бранця Кремля Романа Сущенка Анжеліка і їхня дочка Юлія добилися від російської влади дозволу на триденне побачення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

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За його словами, зустріч відбулася в "ИК-11" (виправна колонія на території Росії), що розташована в місті Кірово-Чепецьк.

У Романа наразі все добре. Сподіваюся, нова влада в Києві займеться обміном українця Сущенка на Вишинського,

– написав Фейгін.

Мовиться про Кирила Вишинського – це колишній український журналіст ICTV та інформаційного агентства "РІА Новини Україна" (філії російського "РИА Новости"). У 2018 році арештований СБУ та звинувачений у створенні підривної проросійської інформаційної мережі (за гроші з Росії) та державній зраді. В ході обшуку правоохоронці вилучили російський паспорт, виданий Вишинському ще у 2015 році.

Роман Сущенко ж – це український журналіст "Укрінформу", якого 30 вересня 2016 року арештували у Москві. Росія звинуватила його у шпигунстві на користь України. Сущенко, мовляв, намагався дізнатися у колишніх російських військових про можливість нового наступу проросійських бойовиків на Маріуполь. Московський суд засудив українця до 12 років колонії суворого режиму.

Що ще треба знати про українського політв'язня в Росії Романа Сущенка – читайте у матеріалі 24 каналу.

До слова, 1 червня у Києві активісти влаштували акцію на підтримку українських політв'язнів: люди прийшли під Адміністрацію Президента з вимогою, аби Володимир Зеленський створив координаційну групу з питань звільнення заручників Кремля.

Скільки українців перебуває в полоні Росії?В окупованому Росією Криму та на території РФ Кремль переслідує 115 українців з політичних мотивів. З них 63 громадянина України – кримські татари. Загалом 38 українців зі 115 вже засудили. Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства.