Психологические пытки и патриотизм: политзаключенные рассказали об условиях своего содержания в России

Россия недавно провела обмен заключенными с Германией. Они дали пресс-конференцию и рассказали об условиях, в которых их удерживали.

Узники, которых Россия обменяла, дали совместную пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов. Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров рассказали, как с ними обращались в российской тюрьме, передает 24 Канал.

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Закон России запрещает высылать граждан

Владимир Кара-Мурза рассказал, что в России много людей, которые выступают против войны в Украине. По его словам, люди не боялись открыто об этом писать в письмах, которые он получал. При этом, они указывали свое имя и адрес. Он также отказался писать прошение о помиловании и отметил, что 61 статья Конституции России запрещает высылку граждан без их согласия.

Нашего согласия никто не спрашивал,

– подчеркнул он.

Кара-Мурза также заявил, что освобожденные из России политзаключенные въезжали в Германию по внутренним российским паспортам.

Кара-Мураз также убежден, что точно вернется в Россию. По его словам, именно это он сказал работнику ФСБ во время перелета в Германию.

Путин продолжит брать заложников

Илья Яшин отметил, что в обмен на одного убийцу на свободу вышли "полтора десятка невинных людей".

Это мотивирует Путина брать новых заложников. Я это понимаю, и думаю, канцлер Шольц понимает,

– сказал он.

В то же время он убежден, что независимо от реакций, он бы все равно продолжил это делать, потому что "диктаторы всегда так делают".

по словам Яшина он с первого дня за решеткой говорил, что не готов к обменам и публично просил не включать его в обменные списки, ведь это была его сознательная позиция. Он объяснил, что в пребывании в заключении он видел не только антивоенную борьбу, но и борьбу за свое право жить в своей стране.

Яшин заявил, что отказался писать прошение о помиловании, хотя ему это "настойчиво предлагали". По его словам, он не считает возможным для себя "просить милости у Путина", которого считает "тираном и убийцей".

Илья Яшин отметил, что рассматривает обмен именно как незаконное выдворение из России против воли. Политик заявил, что когда его доставили в Лефортов, он написал заявление на имя начальника СИЗО, в котором сообщил, что не дает согласия на высылку.

Яшин также рассказал, что после обмена его первым желанием было поехать в аэропорт, взять билеты и вернуться в Россию. Главным аргументом против этого стало то, что по словам сотрудников ФСБ, такой шаг исключит шансы дальнейшей выдачи политзаключенных из России.

Кроме этого, Яшин сказал, что сейчас он не имеет документов, а идентифицировали его "по интернету". Он отметил, что не имеет ни одного документа об освобождении.

После освобождения звонил Байден

Кара-Мурза рассказал, что его на справку об увольнении фотографировали на фоне стены туалета. В то же время документа ему не выдали. Кроме этого, он рассказал, что первый телефонный звонок после освобождения был звонком от президента Байдена.

Кара-Мурза также прокомментировал пытки в заключении.

Когда люди слышат о пытках заключенных, они представляют себе пытки физические. Но морально-психологические пытки бывают хуже. Когда человек долго находится в одиночном заключении – это пытка. Я смеялся, когда прочитал в правилах ООН, что длительным одиночным заключением считается срок дольше 15 дней. Я просидел в одиночной камере 10 месяцев,

– отметил он.

За время его пребывания в тюрьме он один раз поговорил с женой и два – со своими тремя детьми. Андрей Пивоваров сказал, что за время заключения четыре раза общался с сыном.

Кара-Мурза добавил, что ему не разрешали посещать храм заключения. Также, по его словам, когда он прилетел в Германию, из гражданской одежды у него были только кальсоны, майка и тапочки для душа. Он объяснил, что всю одежду у него отобрали в Лефортово.

Я был в тюремной робе, потому что я не имел другой одежды. Меня депортировали из России в тюремной робе,

- рассказал также Илья Яшин.

Политик сказал, что пообещал подарить робу музею "Мемориала".