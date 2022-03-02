Политзаключенный Кремля написал трогательное письмо в поддержку Украины

Политзаключенный Кремля Нариман Джелял обратился к народу Украины в связи с полномасштабным вооруженным вторжением России в Украину.

Наримана Джеляла обвиняют в "диверсии на газопроводе" в Перевальном и сейчас удерживается в СИЗО Симферополя. Он написал, что сегодня зло, которое годами отравляло нашу страну, наше общество окончательно сбросило все маски.

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Даже слепые увидели, кто враг, а кто друг. Сегодня отпал вопрос – что делать. Ответ известен – защищать собственную страну. За ней наши жизни, наши дети, наше будущее! Молю Бога, чтобы ваши руки крепко держали оружие, а сердце наполняли мужество и решительность,

– заявил крымскотатарский активист

Он выразил уверенность, что Верховный главнокомандующий президент объединил людей для защиты суверенитета страны и жизни граждан. Но поблагодарил каждого защитника, добровольца, волонтера, что в это непростое время делает свое дело.



Письмо Норимана Джеляла / Фото Николай Полозов

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