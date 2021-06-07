Не может самостоятельно ходить: у политзаключенного Абдурахманова ухудшилось здоровье

Меджита Абдурахманова Россия незаконно заключила и держит в СИЗО. У него настолько ухудшилось здоровье, что он не может самостоятельно ходить.

Меджита оккупанты безосновательно обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Он находится в СИЗО №1 в Ростовской области.

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В СИЗО политзаключенного не лечат

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, Меджит Абдурахманов жалуется на постоянные боли в спине, из-за чего не может самостоятельно передвигаться.

В частности, для присутствия Меджита на очередном судебном заседании, ему была проведена местная анестезия. Только после этого, с помощью специального медицинского средства для передвижения, он был доставлен в суд,

– пишет Денисова.

Администрация СИЗО не предоставляет украинскому гражданину надлежащего обследования и лечения, а обращение в медицинскую часть СИЗО – игнорирует.

Денисова подчеркивает: это является нарушением пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН. Это расценивается как пытки или отношение, унижающее достоинство.

Меджит Абдурахманов и "дело Хизб ут-Тахрир"