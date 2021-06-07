Не может самостоятельно ходить: у политзаключенного Абдурахманова ухудшилось здоровье

Меджита Абдурахманова Россия незаконно заключила и держит в СИЗО. У него настолько ухудшилось здоровье, что он не может самостоятельно ходить.
Меджита оккупанты безосновательно обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Он находится в СИЗО №1 в Ростовской области.
Между тем Шарий опубликовал интервью с представительницей МИД России Захаровой
В СИЗО политзаключенного не лечат
Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, Меджит Абдурахманов жалуется на постоянные боли в спине, из-за чего не может самостоятельно передвигаться.
В частности, для присутствия Меджита на очередном судебном заседании, ему была проведена местная анестезия. Только после этого, с помощью специального медицинского средства для передвижения, он был доставлен в суд,
– пишет Денисова.
Администрация СИЗО не предоставляет украинскому гражданину надлежащего обследования и лечения, а обращение в медицинскую часть СИЗО – игнорирует.
Денисова подчеркивает: это является нарушением пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН. Это расценивается как пытки или отношение, унижающее достоинство.
Меджит Абдурахманов и "дело Хизб ут-Тахрир"
- "Хизб ут-Тахрир" – это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Между тем во многих странах мира она действует без ограничений.
- В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов.
- Меджита Абдурахманова по этому делу арестовали еще в марте 2019 года.
- Фигурантам дела предъявлено обвинение якобы о приготовлении к насильственному захвату власти. Оно предусматривает до 10 лет лишения свободы.