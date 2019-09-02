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      Политзаключенный Сайфуллаев написал письмо из российского СИЗО: фото

      66 Читати новину українською
      Ферат Сайфуллаев
      Ферат Сайфуллаев / hromadske.ua

      Крымскотатарский пленник Ферат Сайфуллаев, который является одним из четырех осужденных по "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир", написал письмо активистам украинской диаспоры в Латвии.

      По информации "Укринформ", он ответил на переписку активистов и отметил, что рад был получить письмо и благодарен за внимание.

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      "Рад получить ваше письмо, красивую открытку и поздравление (с днем рождения, которое он праздновал 21 июля, – 24 канал). Благодарю вас за внимание, уделенное время для организации поддержки, а также за информирование и описание происходящего", – написал Сайфуллаев.

      лист Сайфуллаєв
      Письмо от политзаключенного Ферата Сайфуллаева

      К слову, адвокат Ольга Шипунова, которая 7 августа посетила Ферата Сайфуллаева в колонии Омутнинска Кировской области, сообщила, что политзаключенному готовят камеру с суровыми условиями в российском СИЗО.

      Что известно о Ферате Сайфуллаеве?
      Его задержали 2015 году в оккупированном Крыму. Ферата обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.

      "Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская партия, которая признана в России террористической организацией. В мае 2016 года за участие в ней были задержаны четыре крымских татарина. Им вменяли подготовку к насильственному захвату власти. Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам в колонии строгого режима.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины СІЗО Заложники
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