Политзаключенный Сайфуллаев написал письмо из российского СИЗО: фото

Крымскотатарский пленник Ферат Сайфуллаев, который является одним из четырех осужденных по "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир", написал письмо активистам украинской диаспоры в Латвии.

По информации "Укринформ", он ответил на переписку активистов и отметил, что рад был получить письмо и благодарен за внимание.

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"Рад получить ваше письмо, красивую открытку и поздравление (с днем рождения, которое он праздновал 21 июля, – 24 канал). Благодарю вас за внимание, уделенное время для организации поддержки, а также за информирование и описание происходящего", – написал Сайфуллаев.



Письмо от политзаключенного Ферата Сайфуллаева

К слову, адвокат Ольга Шипунова, которая 7 августа посетила Ферата Сайфуллаева в колонии Омутнинска Кировской области, сообщила, что политзаключенному готовят камеру с суровыми условиями в российском СИЗО.

Что известно о Ферате Сайфуллаеве?

Его задержали 2015 году в оккупированном Крыму. Ферата обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.

"Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская партия, которая признана в России террористической организацией. В мае 2016 года за участие в ней были задержаны четыре крымских татарина. Им вменяли подготовку к насильственному захвату власти. Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам в колонии строгого режима.