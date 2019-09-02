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      Політв'язень Сайфуллаєв написав листа з російського СІЗО: фото

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      Ферат Сайфуллаєв
      Ферат Сайфуллаєв / hromadske.ua

      Кримськотатарський бранець Ферат Сайфуллаєв, який є одним із чотирьох засуджених у "севастопольській справі Хізб ут-Тахрір", написав листа активістам української діаспори в Латвії.

      За інформацією Укрінформ, він відповів на листування активістів та зазначив, що радий був отримати листа і вдячний за увагу.

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      "Радий отримати вашого листа, красиву листівку і привітання (з Днем народження, яке він святкував 21 липня, – 24 канал). Дякую вам за увагу, приділений час для організації підтримки, а також за інформування та опис подій, що відбуваються", – написав Сайфуллаєв.

      лист Сайфуллаєв
      Лист від політв'язня Ферата Сайфуллаєва

      До слова, адвокатка Ольга Шипунова, яка 7 серпня відвідала Ферата Сайфуллаєва в колонії Омутнінська Кіровської області, повідомила, що політв'язню готують камеру з суворими умовами у російському СІЗО.

      Що відомо про Ферата Сайфуллаєва? Його затримали 2015 року в окупованому Криму. Ферата звинуватили в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії. Чоловіка засудили до п'яти років колонії загального режиму. Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем у зв'язку з реалізацією права на свободу віросповідання.

      "Хізб ут-Тахрір" – це міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали підготовку до насильницького захоплення влади. Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років в колонії суворого режиму.

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      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Заручники Українці в полоні РФ Новини Криму СІЗО
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