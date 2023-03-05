Полячка прославляла Путина в соцсетях: суд отправил ее на психическое обследование

59-летняя учительница Мажена из Польши выставляла посты в соцсети, где прославляла Владимира Путина и желала победы России. Женщина оправдывалась "медитацией".

Жительницу гмины Соботка во Вроцлаве судили за пропагандистские посты в соцсетях. В своих публикациях Мажена благодарила Путина и надеялась на победу России.

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Что угрожает полячке

На пророссийские сообщения поклонницы "русского мира" обратила внимание местная прокуратура и предъявила ей обвинения по статье 117 Уголовного кодекса (за публичный призыв к разрешению захватнической войны).

По указанной статье женщине грозит лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет. На днях во Вроцлаве прошел суд над полячкой. Любопытно, что женщина отказалась признавать вину, а объяснила, что распространяла свои мысли после медитации "сердцем, а не умом".

В то же время, она заявила, что не поддерживает войну и не имеет ничего против беженцев. Объясняет она это тем, что среди ее друзей есть украинцы и что в общем-то она якобы является эмпатическим человеком.

Полька рассказала, что несколько лет назад была с благотворительной миссией в Индии, где встретилась с Далай-ламой. Там она якобы научилась медитировать, и свои посты, как утверждает женщина, публиковала после глубокой медитации.

Учитывая эти обстоятельства, судья назначил обвиняемой психиатрическую экспертизу. Только после получения заключения специалистов суд назначит дату следующего заседания.

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