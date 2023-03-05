Мешканку гміни Соботка під Вроцлавом судили за пропагандистські пости у соцмережах. У своїх публікаціях Мажена дякувала Путіну та сподівалася на перемогу Росії.

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Що загрожує польці

На проросійські дописи прихильниці "руского міра" звернула увагу місцева прокуратура та висунула їй звинувачення за статтею 117 Кримінального кодексу (за публічний заклик до розв'язання загарбницької війни).

За вказаною статтею жінці загрожує позбавлення волі від 3 місяців до 5 років. Днями у Вроцлаві відбувся суд над полячкою. Цікаво, що жінка відмовилася визнавати провину, а пояснила, що поширювала свої думки після медитації "серцем, а не розумом".

Водночас вона заявила, що не підтримує війну та не має нічого проти біженців. Пояснює вона це тим, що серед її друзів є українці і що загалом, вона нібито є емпатичною людиною.

Полька також розповіла, що кілька років тому була з благодійною місією в Індії, де зустрілася з Далай-ламою. Там вона нібито навчилася медитувати, і свої пости, як стверджує жінка, публікувала після глибокої медитації.

Зважаючи на ці обставини, суддя призначив обвинуваченій психіатричну експертизу. Лише після отримання висновку фахівців суд призначить дату наступного засідання.

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