Польские фермеры уже начали блокировать пересечение границы с Германией

Протесты польских фермеров не утихают, а все больше набирают обороты. Так, аграрии заблокировали пункт пропуска на границе с Германией

В то же время на украинско-польской границе действует девять пунктов пропуска. Сейчас блокирование движения для грузовых транспортных средств продолжается на шести направлениях.

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Польские фермеры блокируют границу с Германией

Польские фермеры в знак протеста заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей вблизи Франкфурта-на-Одере. Такие действия, вероятно, приведут к задержке движения в Бранденбурге до второй половины дня понедельника.

Полиция призвала перевозчиков, в частности, избегать автобана A12, если это возможно. Им посоветовали использовать пограничный переход Помеллен на автобане 11 в Мекленбурге-Передней Померании и пограничный переход Форст на автобане 13.

Обычным пассажирам, которые путешествуют автомобилем, также посоветовали выбирать другие пути.

Отмечается, что в воскресенье, 25 февраля, большое количество грузовиков, легковых автомобилей и автобусов были вынуждены ехать в объезд, поскольку тракторы были припаркованы на много километров на польской стороне.

В Польше фермеры сформировали колонну из тракторов на автобане 2 – продолжении A12 на польской стороне – на пограничном переходе Швецк.

Кроме того, в воскресенье вечером на городском мосту во Франкфурте-на-Одере с немецкой стороны также было заблокировано движение тракторами, фургонами и грузовиками. В Германии фермеры протестуют прежде всего против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Ждут Туска

По данным польских СМИ, некоторые аграрии ждут в своих машинах. В основном они ожидают встречи с премьер-министром Дональдом Туском и отзыва политики Зеленого курса ЕС.

Мы ждем премьер-министра. Политика ЕС разрушает фермеров,

– требуют фермеры.

Предварительно, ожидается, что блокада продлится до 13:00, но пока это предупредительный протест.

Впрочем, существует вероятность, что она будет продолжена, или же состоятся очередные блокады.

Будут блокировать границу с Литвой

Литовское издание LRT сообщает, что польские фермеры решили начать блокаду также на КПП на границе с Литвой в рамках своих протестов.

Соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печиньскинс сообщил журналистам, что они планируют останавливать и осматривать транспортные средства. Это будет происходить возле КПП между литовским городом Кальвария и польским Будзиско.

Акцию протеста планируют начать с 10 часов утра 1 марта.

Это не будет полная блокада пункта пересечения границы. Мы, фермеры, вместе с представителями польских властей хотим проверять, что везут в грузовиках, обращая особое внимание на те, которые могут везти агропродукцию. Если это зерно и другая агропродукция, мы хотим знать, откуда и как она направляется, чтобы понимать объемы,

– заявил Печиньскинс.

В то же время польские аграрии обещают беспрепятственно пропускать бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом, как и легковой и пассажирский транспорт.