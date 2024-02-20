Поляки рассыпали зерно из вагонов Укрзализныци, которое направлялось транзитом в Германию

Польские протестующие открыли люки двух украинских грузовых вагонов, в которых было зерно. Соответственно, оно рассыпалось на пути.

В Укрзализныце отметили, что этот украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу.

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Поляки открыли люки двух вагонов с зерном

Инцидент произошел на грузовой станции Медика. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги уже проинформировали Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

Компания отметила, что придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны. Органы Польши опломбируют их на границе, поэтому украинское зерно из вагонов никак бы не смогло просочиться на польский рынок.

Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши,

– уточнили в Укрзализныце.

В УЗ возмущены действиями польских протестующих. Компания отметила, что такие действия играют на руку только России.

Укрзализныця возмущена такими действиями польских протестующих и призывает прекратить незаконные действия. Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы,

– говорится в сообщении.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков считает, что рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше – очередная политическая провокация, направлена на раскол между нашими народами.

В ожидании находятся около 40 грузовых вагонов

Сейчас на грузовой станции "Медика" находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией.

Зато пассажирские поезда в Республику Польша и обратно пока курсируют по графику.