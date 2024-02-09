Поляки заблокировали пункт пропуска "Шегини", не могут проехать все виды транспорта, – ГПСУ

Польские перевозчики заблокировали дорогу возле пункта пропуска "Шегини". Ни один вид транспорта не может проехать ни в Польшу, ни в Украину.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время национального телемарафона рассказал, что происходит у польской границы.

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В Польше заблокировали пункт пропуска "Шегини"

Днем ранее сообщалось о том, что вскоре может случиться блокирование польской границы. Теперь информация стала реальностью.

Мы вчера сообщали о том, что имели информацию от польских коллег о том, что сегодня с 10:00 начнется блокирование движения в направлении трех пунктов пропуска – это "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини". Конечно, что все эти действия происходят на территории Польши на направлении пунктов пропуска на разных участках расстояние от границы может быть разным,

– сказал Демченко.