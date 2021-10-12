Поляков не был случайным пассажиром, – МВД о деталях расследования смерти нардепа
Источник:24 канал
Выяснилось, что погибший нардеп Антон Поляков не был случайным пассажиром такси. Водитель, который вез политика, изменил показания.
Как рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов, таксист не случайно подобрал пассажира.
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По словам Шевченко, на самом деле водитель такси некоторое время следовал за автомобилем, в котором был Поляков.
А затем пострадавший пересел в автомобиль (такси – 24 канал). Поляков не был случайным пассажиром,
– сказал представитель МВД.
Он добавил, что следствие уже установило всех лиц, с которыми Поляков контактировал в ту ночь. Эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти. Однако, как подчеркнул Шевченко, вероятнее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ.
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Что известно о смерти Полякова
- Нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси ночью 8 октября. Политика пытались реанимировать врачи, однако спасти его не удалось.
- Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
По состоянию на сейчас полиция выдвинула несколько версий относительно смерти политика:
- хроническое заболевание, которое могло привести к смерти;
- отравление неизвестным веществом самостоятельно;
- отравление неизвестным лицом.
В МВД подтвердили информацию, которую ранее сообщила Галина Янченко, о том, что в крови погибшего обнаружили еще и метадон.
Что такое метадон?Это наркотическое лекарственное средство, которое запрещено во всех странах мира. Вещество вызывает интоксикацию и зависимость. Поэтому основной угрозой от приема метадона является привыкание и передозировка.
Добавим, что с политиком попрощались 11 октября в его родном Чернигове. В последний путь Полякова провели родные, друзья и коллеги. В частности, проститься с Поляковым пришли бывший спикер Дмитрий Разумков и народный депутат Анна Скороход.