Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что в Силах обороны Украины уже идут реформы. Все работают над тем, чтобы был действительно эффективный результат.

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Все начиналось с небольших групп

Как отметил Федоренко, главный ресурс, который есть в государстве – это люди. Чтобы внедрить качественную реформу, должны быть специалисты, которые смогут отрабатывать на своих должностях буквально на 200%.

В начале полномасштабной войны в Украине был достаточно небольшой выпуск офицеров для аэроразведки с помощью беспилотников. Большинство подразделений осознали, что дроны важны для выживания личного состава и уничтожения врага. Соответственно в стрелковых и механизированных группах начали формироваться группы, которые занимались беспилотниками.

В начале 2023 года Генштаб оценил такое решение. Тогда в войска ввели роты ударных беспилотных авиационных комплексов. Это были специализированные подразделения, которые должны были выявлять и уничтожать врага. Но уже не с помощью артиллерии, а через беспилотники. Тогда и начали еще активнее использовать "мавики" со скидом, FPV-дроны, ночные бомберы и т.д.

Тогда рота ударных БпАК "Ахиллес" вошла в топ-3 лучших подразделений с точки зрения эффективности уничтожения врага. Критерии тут просты: потраченная техника, уничтоженный враг и живучесть личного состава.

Потом в Генштабе решили масштабировать такие подразделения. Если "Ахиллес" стали батальоном, то, к примеру, "Птицы Мадьяра" уже перешли на уровень бригады. Рота – это примерно до 100 личного состава. Батальон – 500+.

Также в Украине создали отдельный род войск Силы беспилотных систем ВСУ. И он уже дает свои результаты. Этот род войск оказался настолько эффективным, что враг уже пытается зеркально воспроизвести его в своих войсках.

"Ахиллес" теперь стал полком

Впоследствии в Силах обороны пересмотрели статистику имеющихся подразделений, которые успешно выполняют задачи с дронами. Некоторые из них масштабировали до полков. В частности это касается и уже теперь 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Полк – это до 3000 военнослужащих. Почему приняли такое решение? Чтобы максимально расширить передовой опыт применения технологий, их развития, тактики, учебного и подготовительного процесса, который есть в нашем подразделении. Так можно будет обеспечить безопасность на достаточно широком отрезке фронта,

– подчеркнул Федоренко.

Ситуация с дронами в Украине успешно развивается. За последние два года произошел огромный скачок вверх. К примеру, ночные бомберы стали более устойчивыми к РЭБ. Также в Украине уже работают собственные аналоги российских "Ланцетов".

Кроме того, важно, что к дроновым подразделениям можно присоединиться с помощью рекрутинга. Для этого можно прийти в соответствующий рекрутинговый центр Сухопутных войск.

Если на уровне собеседования мы друг другу подходим, то вы гарантированно будете служить у нас. Вы приходите не в ТЦК, а в рекрутинговый центр. Там зачисляетесь в списки воинской части. После этого общевойсковая подготовка, специализированная подготовка, адаптация на базе нашего подразделения,

– рассказал военный.

Добавим, первый этап "Линии дронов" охватит 5 элитных полков и бригад, которые работают с беспилотниками.