Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що у Силах оборони України вже тривають реформи. Усі працюють над тим, аби був дійсно ефективний результат.

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Все починалося з невеликих груп

Як наголосив Федоренко, головний ресурс, який є в державі – це люди. Аби впровадити якісну реформу, мають бути фахівці, які зможуть відпрацьовувати на своїх посадах буквально на 200%.

На початку повномасштабної війни в Україні був досить невеликий випуск офіцерів для аеророзвідки за допомогою безпілотників. Більшість підрозділів усвідомили, що дрони важливі для виживання особового складу та знищення ворога. Відповідно у стрілецький та механізованих групах почали формуватися групи, які займалися безпілотниками.

На початку 2023 року Генштаб оцінив таке рішення. Тоді у війська ввели роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це були спеціалізовані підрозділи, які мали виявляти та знищувати ворога. Але вже не з допомогою артилерії, а через безпілотники. Тоді й почали ще активніше використовувати "мавіки" зі скидом, FPV-дрони, нічні бомбери тощо.

На той момент рота ударних БпАК "Ахіллес" увійшла в топ-3 найкращих підрозділів з точки зору ефективності знищення ворога. Критерії тут прості: витрачена техніка, знищений ворог та живучість особового складувввв

Згодом у Генштабі вирішили масштабувати такі підрозділи. Якщо "Ахіллес" стали батальйоном, то, до прикладу, "Птахи Мадяра" вже перейшли на рівень бригади. Рота – це приблизно до 100 особового складу. Батальйон – 500+.

Також в Україні створили окремий рід військ Сили безпілотних систем ЗСУ. І він вже дає свої результати. Цей рід військ виявився настільки ефективним, що ворог вже намагається дзеркально відтворити його у своїх військах.

"Ахіллес" тепер став полком

Згодом у Силах оборони передивилися статистику наявних підрозділів, які успішно виконують завдання з дронами. Деякі з них масштабували до полків. Зокрема це стосується й вже тепер 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Полк – це до 3000 військовослужбовців. Чому ухвалили таке рішення? Щоб максимально розширити передовий досвід застосування технологій, їх розвитку, тактики, навчального та підготовчого процесу, який є у нашому підрозділі. Так можна буде забезпечити безпеку на достатньо широкому відтинку фронту,

– підкреслив Федоренко.

Ситуація з дронами в Україні успішно розвивається. За останні два роки відбувся величезний стрибок вгору. До прикладу, нічні бомбери стали стійкішими до РЕБ. Також в Україні вже працюють власні аналоги російських "Ланцетів".

Крім того, важливо, що до дронових підрозділів можна долучитися за допомогою рекрутингу. Для цього можна прийти у відповідний рекрутинговий центр Сухопутних військ.

Якщо на рівні співбесіди ми один одному підходимо, то ви гарантовано будете служити в нас. Ви приходите не в ТЦК, а до рекрутингового центру. Там зараховуєтесь у списки військової частини. Після цього загальновійськовий вишкіл, спеціалізована підготовка, адаптація на базі нашого підрозділу,

– розповів військовий.

Додамо, перший етап "Лінії дронів" охопить 5 елітних полків та бригад, які працюють з безпілотниками.