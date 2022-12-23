"Патриоты Беларуси": Житомирщину в случае вторжения с Севера будет защищать полк Калиновского

Регионы, граничащие с Беларусью, готовятся к возможному нападению с Севера. Если враг начнет новое наступление, то в Житомирской области их встретят белорусы – полк имени Кастуся Калиновского.

Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире национального телемарафона. По его словам, бойцы полка Кастуся Калиновского настроены в первых рядах давать отпор наступлению из Беларуси и бороться против режима Лукашенко.

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Как Житомирская область готовится к угрозе

Сергей Сухомлин рассказал, что встретился с командиром полка имени Калиновского и тот заверил его, что белорусские воины с востока перейдут в защиту Севера от вторжения со стороны Беларуси.

У меня была встреча с руководителем полка имени Кастуся Калиновского – действительно настоящие патриоты Беларуси – и он сказал, что в случае интервенции со стороны Беларуси их полк будет сниматься с востока и перейдет именно на защиту Украины на украинско-белорусской границе. Они сделают это для того, чтобы в первых рядах защищать Украину и затем освобождать Белорусь от диктатора Лукашенко. Я не могу говорить, какой именно им выделен участок, потому что они сейчас устанавливают связи не только с Житомирской, но и Ровенской и Волынской областями,

– заявил Сухомлин.

Мэр Житомира рассказал, что в регионе продолжается укрепление границы с Беларусью и сооружаются дополнительные линии обороны. Мэр заверил, что граница под надежной защитой, ведь там наши воины из Вооруженных Сил и Теробороны.