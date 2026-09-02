Об этом сообщают в "Азове".

Почему у "Скалы" изменилось оперативное подчинение?

В течение августа несколько батальонов 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вместе с управлением полка были передислоцированы в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". После этого военнослужащие полка выполняли боевые задачи по зачистке от проникшего противника в зонах обороны бригад.

В "Азове" также заявили об улучшении уровня исполнительной дисциплины и минимизации потерь при выполнении боевых задач. В настоящее время продолжается перемещение и объединение разрозненных сил полка "Скала" на одном участке фронта.

Там подчеркнули, что полк обладает значительным боевым опытом. Военнослужащие неоднократно выполняли сложные наступательные и оборонительные задачи на тяжелых участках фронта.

Азовская культура предусматривает максимальное внимание к подготовке личного состава, а также поддержанию высокого уровня мотивации бойцов,

– заявили в корпусе.

В "Азове" добавили, что будут прилагать усилия, чтобы передать "Скале" свой опыт, ценности и принципы, которые, как отметили в корпусе, должны способствовать эффективному выполнению боевых задач с максимальным сохранением жизни и здоровья военнослужащих.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что командование приняло решение о переводе части военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в другие подразделения. Военных распределяют примерно по десяти различным подразделениям, при этом данные о переводе 2 тысяч штурмовиков пока не подтверждены.

Собеседники в Силах обороны объясняют изменения трансформацией полка и необходимостью усилить личным составом подразделения на критических направлениях. В "Скале" подчеркнули, что ни одно из подразделений полка не отведено с занимаемых позиций и военные продолжают выполнять боевые задачи.

Там также заявили, что распределение личного состава является решением высшего военного командования, а полк выполняет все полученные приказы о перемещении военнослужащих.