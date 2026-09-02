Про це повідомляють в "Азові".

Чому у "Скелі" змінилося оперативне підпорядкування?

Протягом серпня кілька батальйонів 425-го окремого штурмового полку "Скеля" разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ "Азов". Після цього військовослужбовці полку виконували бойові завдання із зачистки від інфільтрованого противника у смугах оборони бригад.

В "Азові" також заявили про покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань. Наразі триває переміщення та об'єднання розрізнених сил полку "Скеля" на одній ділянці фронту.

Там наголосили, що полк має значний бойовий досвід. Військовослужбовці неодноразово виконували складні наступальні та оборонні завдання на важких ділянках фронту.

Азовська культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу, а також підтримці високого рівня мотивації бійців,

– заявили в корпусі.

В "Азові" додали, що докладатимуть зусиль, аби передати "Скелі" свої досвід, цінності та принципи, які, як зазначили в корпусі, мають сприяти ефективному виконанню бойових завдань із максимальним збереженням життя та здоров'я військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що командування ухвалило рішення про переведення частини військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" до інших підрозділів. Військових розподіляють приблизно до десяти різних підрозділів, водночас дані про переведення 2 тисяч штурмовиків наразі не підтверджені.

Співрозмовники у Силах оборони пояснюють зміни трансформацією полку та необхідністю посилити особовим складом підрозділи на критичних напрямках. У "Скелі" наголосили, що жоден із підрозділів полку не відведений із займаних позицій і військові продовжують виконувати бойові завдання.

Там також заявили, що розподіл особового складу є рішенням вищого військового командування, а полк виконує всі отримані накази щодо переміщення військовослужбовців.