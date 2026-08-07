Про це пише УП, Суспільне та журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

Що відомо про переведення частини військ зі "Скелі" в інші підрозділи?

За даними джерел, розпорядження про переведення частини особового складу до інших підрозділів надійшло близько тижня тому. Військових розподіляють приблизно до десяти різних підрозділів.

Про цей процес також повідомила журналістка ТСН Юлія Кирієнко. Вона заявила про переведення 2 000 штурмовиків, однак співрозмовники УП цієї інформації не підтверджують. За їхніми словами, наразі йдеться про значно меншу кількість військовослужбовців.

Також джерела зазначають, що частина бійців "Скелі" була незадоволена рішенням про переведення.

За інформацією співрозмовників УП у Силах оборони, полк "Скеля" нині проходить трансформацію, оскільки, за їхніми словами, він був "штучно роздутий".

У полках багато бійців, але якість управління ними залишається дуже низькою,

– сказав співрозмовник.

Він також зазначив, що нині відбувається посилення тих підрозділів, які найбільше потребують особового складу для утримання оборони на критичних напрямках, зокрема користуючись з 425-го полку.

Як прокоментували ситуацію у "Скелі"?

Згодом у полку "Скеля" заявили журналістам, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на всіх визначених напрямках.

"Жоден із наших підрозділів не відведений із займаних позицій і не припинив виконання поставлених завдань. Організаційні рішення щодо розподілу особового складу між військовими частинами належать до компетенції вищого військового командування та є частиною управління Силами оборони України в умовах війни. Полк виконує всі отримані розпорядження, якими визначається переміщення особового складу", – запевнили у "Скелі".

У підрозділі наголосили, що військовослужбовці полку пройшли якісну підготовку, тому рішення командування ЗСУ про посилення ними інших бригад розцінюють як внесок "Скелі" у зміцнення оборони країни.

Ми були, є і залишаємося піхотою Збройних Сил України. Наш обов'язок не обговорювати накази, а виконувати їх. Ми всіляко підтримуємо Головнокомандувача, яке б звання чи прізвище він не мав, адже саме на ньому лежить відповідальність за збереження України. "Скеля" і надалі готуватиме військовослужбовців, виконуватиме бойові завдання Головнокомандувача та за потреби підставлятиме плече іншим підрозділам Сил оборони,

– зазначили представники полку.

Також у "Скелі" закликали представників медіа не поширювати припущення та оцінювальні судження щодо нібито розформування "Скелі".

Нагадаємо, раніше УП писало, що штурмові полки Сухопутних військ із 26 липня тимчасово не отримують нових військовослужбовців із батальйонів резерву та ТЦК. Рішення пов'язують із перевіркою Генштабом комплектування частин і справедливості розподілу особового складу.

Відповідну інформацію журналістам також підтверджували у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". У полку заявили, що підтримують таку ініціативу та готові співпрацювати з командуванням.