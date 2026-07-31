Про це пише УП з посиланням на власні джерела.

Що відомо про ситуацію у штурмових підрозділах?

"Українська правда" зазначає, що відповідне розпорядження надійшло від новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Один із військових зазначив, що тепер штурмові частини не можуть приймати бійців із БРЕЗів та новомобілізованих через ТЦК. Інший співрозмовник повідомив, що обмеження стосуються також переведень військовослужбовців з інших частин.

Водночас, за його словами, залишається можливість повернення військових після самовільного залишення частини через застосунок Армія+ – для тих, хто залишив підрозділ до 12 червня.

Окремо ситуацію Суспільному прокоментували у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак підтвердив, що поповнення підрозділу новобранцями наразі призупинене. За його словами, Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин і того, наскільки справедливо розподіляється особовий склад між підрозділами ЗСУ. У полку заявили, що підтримують таку ініціативу та готові співпрацювати з командуванням.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що щонайменше 425-й полк "Скеля" та 225-й окремий штурмовий полк мали можливість постійно отримувати поповнення та розширювати штат. За даними видання, зокрема, 425-й полк був збільшений до понад 10 тисяч військовослужбовців. Водночас інші штурмові підрозділи, серед яких 1-й окремий штурмовий полк та 475-й ОШП, таких можливостей, за словами співрозмовників видання у Силах оборони, не мали.