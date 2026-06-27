Скандал в "Скале": в администрации Зеленского ответили, есть ли основания уволить Сырского

Оснований для отстранения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от занимаемой должности в связи с ситуацией в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" нет.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в программе "Свобода Live".

Смотрите также "Как в Первую мировую": Сирский объяснил, почему танки стали неэффективными, а солдаты идут в бой пешком

Как это объяснили в администрации Зеленского?

Федор Вениславский заявил, что не видит оснований для отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за скандала вокруг полка "Скала". По его словам, для такого решения "точно нет" никаких причин.

На сегодняшний день он очень эффективно выполняет свои функции и задачи по освобождению нашей территории и отражению врага. Я считаю, что оснований для увольнения главнокомандующего точно нет,

– заверил он.

По его словам, командира батальона полка уже отстранили, и теперь правоохранительные органы должны установить всех причастных к уголовным правонарушениям, в частности это касается тех, кто их совершал или способствовал их совершению.

Что известно о скандале?

Напомним, недавно Украину всколыхнул новый скандал с 425-м отдельным штурмовым полком "Скала". За несколько месяцев в полку умерли по меньшей мере 26 новобранцев, фиксировались случаи избиений и пыток военнослужащих.

Сухопутные войска ВСУ, реагируя на ситуацию, подчеркнули, что любые возможные факты насилия, издевательств или ненадлежащего обращения с военнослужащими должны быть тщательно проверены уполномоченными органами.

Вскоре после этого в полку подтвердили информацию о том, что в подразделении умерли 25 военных из 26, о которых ранее писали журналисты "Бабеля". Впрочем, там сообщили, что якобы не знают обстоятельств этих смертей.