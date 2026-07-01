Об этом сообщил Александр Сырский, передает ТСН.

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Что Сырский рассказал о ситуации в "Скале"?

Александр Сырский подчеркнул, что военнослужащие не должны гибнуть в тылу, а каждый возможный случай нарушения должен быть тщательно расследован.

По словам Главнокомандующего ВСУ, все случаи смертей в полку "Скала" являются "позорной историей".

Конечно, это позорная история в том смысле, что она вообще существует в Вооруженных силах страны, которая находится в состоянии войны. Военный точно не должен гибнуть в тылу, а должен готовиться к защите своего государства,

– заявил Сирский.

Он добавил, что после первых сообщений о возможных нарушениях еще зимой в полку провели проверки с участием Военной службы правопорядка, военного омбудсмена и специальных комиссий.

Сирский рассказал, что было возбуждено несколько уголовных дел. После появления новых сообщений в подразделение направили комплексную комиссию Генерального штаба и Военной службы правопорядка. Она должна проверить новые факты и установить все обстоятельства.

"Мы сделаем все для того, чтобы все эти случаи были раскрыты, а все нарушители, в зависимости от того, какие нарушения они совершили, были наказаны",

– подчеркнул Сирский.

Что известно об инцидентах в полку "Скала"?

Сухопутные войска ВСУ отреагировали на публикации в СМИ информации о небоевых смертях, пытках и избиениях военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Военное командование ожидает "правовой оценки" информации, изложенной журналистами.

25 июня стало известно, что командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Его проводит Государственное бюро расследований.

Кроме того, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтвердили, что в подразделении умерли 25 военнослужащих из 26, о которых писали журналисты "Бабеля". Однако в полку якобы не знают об обстоятельствах этих смертей.