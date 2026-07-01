Про це повідомив Олександр Сирський, передає ТСН.

Дивіться також У "Скелі" визнали 25 випадків небойової смерті бійців, але заявили, що не знають про причини

Що Сирський розповів про ситуацію у "Скелі"?

Олександр Сирський наголосив, що військовослужбовці не повинні гинути в тилу, а кожен можливий випадок порушення має бути ретельно розслідуваний.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, усі випадки смертей у полку "Скеля" є "ганебною історією".

Звичайно, це ганебна історія в сенсі того, що вона існує взагалі в Збройних силах у країні, яка воює. Військовий не повинен гинути в тилу точно, а повинен готуватися до захисту своєї держави,

– заявив Сирський.

Він додав, що після перших повідомлень про можливі порушення ще взимку у полку провели перевірки за участю Військової служби правопорядку, військового омбудсмена та спеціальних комісій.

Сирський розповів, що було відкрито кілька кримінальних проваджень. Після появи нових повідомлень до підрозділу направили комплексну комісію Генерального штабу та Військової служби правопорядку. Вона має перевірити нові факти та встановити усі обставини.

Зробимо все для того, щоб усі ці випадки були викриті та всі порушники, залежно від того, які вони скоїли порушення, були покарані,

– наголосив Сирський.

Що відомо про інциденти у полку "Скеля"?

У Сухопутних військ ЗСУ відреагувало на публікації у ЗМІ інформації щодо небойових смертей, катувань та побиття військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". Військове командування чекає на "правову оцінку" викладеної інформації журналістами.

25 червня стало відомо, що командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Його проводить Державне бюро розслідувань.

Окрім того, у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" підтвердили, що в підрозділі померли 25 військових з 26, про яких писали розслідувачі "Бабеля". Проте в полку нібито не знають про обставини цих смертей.