Про це повідомив начальник групи цивільно-військового співробітництва полку "Скеля" Андрій Сурай на онлайн-зустрічі з представниками медіа.

До теми Командира "Скелі" підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків

Як у полку прокоментували смерті бійців?

У підрозділі визнали, що там дійсно служили військовослужбовці, яких згадували у матеріалах журналістського розслідування як таких, що нібито зазнали побиття.

Ми підтверджуємо, що вони скоїли злочин під назвою СЗЧ. Також ми підтверджуємо смерті 25-х з 26-ти,

– сказав Андрій Сурай.

Водночас одну людину не вдалося ідентифікувати – за їхніми даними, цей боєць ніколи не служив у їхньому підрозділі.

Ще один військовий був відряджений до навчального центру, де захворів, потрапив до лікарні й там помер.

"Ми можемо сказати, що в полку "Скеля" зафіксовані ці 24 смерті, про які йшлося в публікації. Це ті факти, які ми можемо підтвердити. Якісь оціночні судження, чиїсь покази – ми повинні перевірити", – висловився представник полку.

У разі виявлення порушень, підкреслив Сурай, винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Зауважимо, що командира полку Юрія Гаркавого на час слідства відсторонили від виконання обов'язків.

Важливо! У Сухопутних військах заявили, що всі можливі випадки насильства чи неналежного поводження з військовими у полку "Скеля" мають бути ретельно перевірені уповноваженими органами.



У командуванні наголосили, що жодні бойові умови чи специфіка підрозділу не можуть виправдовувати порушення прав військовослужбовців. Також у ЗСУ закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та заявили про нетерпимість до насильства, приховування травм чи ненадання медичної допомоги.

Про що йшлося в матеріалі журналістів щодо "Скелі"?

За інформацією видання "Бабель", у період із кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зафіксували щонайменше 26 смертей, не пов'язаних із бойовими діями.

Родичі частини загиблих стверджують, що причиною могли стати неналежна медична допомога або можливе насильство, тоді як у підрозділі такі звинувачення заперечують. Співрозмовники видання також розповіли про нібито нелюдські умови й ставлення до військових з боку окремих посадових осіб.

Опитані мобілізовані з різних баз підготовки "Скелі" повідомляли про замінований периметр навколо навчальних локацій і таблички з написами "міни", розміщені на огороджувальній стрічці.

На тлі цих повідомлень Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування для перевірки фактів щодо ймовірних неправомірних дій стосовно військовослужбовців полку.