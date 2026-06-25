Відповідна заява з'явилася у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

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Що кажуть Сухопутні війська про розслідування щодо "Скелі"?

У заяві наголошується, що будь-які можливі факти насильства, знущань або неналежного поводження з військовослужбовцями мають бути ретельно перевірені уповноваженими органами.

У командуванні підкреслили, що жодні обставини не можуть виправдовувати порушення прав військових.

Жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою для приниження, насильства, неналежного поводження або байдужості до життя і здоров'я військовослужбовців,

– заявили у Сухопутних військах.

Там зазначили, що за фактами, викладеними у журналістських матеріалах, уже працюють відповідні органи, які мають встановити обставини подій та надати їм правову оцінку.

За даними командування, Сухопутні війська тримають ситуацію на контролі та сприяють проведенню повної й неупередженої перевірки, а полк "Скеля" надає необхідну підтримку в межах передбачених законом процедур.

Водночас у ЗСУ закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування.

"Частина оприлюдненої інформації стосується подій, які, за повідомленнями медіа, могли мати місце близько пів року тому. Тому збір, аналіз і перевірка матеріалів потребують часу. Це необхідно для того, щоб фінальні висновки були точними, законними та неупередженими", – йдеться у заяві.

У Сухопутних військах також наголосили, що категорично не толерують порушення статутних норм, насильство, приховування травм або ненадання медичної допомоги військовослужбовцям.

У разі встановлення таких фактів уповноваженими органами мають бути ухвалені відповідні правові та управлінські рішення,

– зазначили в командуванні.

Крім того, військовослужбовців, їхніх рідних та свідків можливих порушень закликали повідомляти про такі випадки до Військової служби правопорядку, ДБР, Офісу військового омбудсмена або через офіційні канали зв'язку.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що командира полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Його проводить Державне бюро розслідувань.

Окрім того, у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" підтвердили, що в підрозділі померли 25 військових з 26, про яких писали розслідувачі "Бабеля". Проте в полку нібито не знають про обставини цих смертей.