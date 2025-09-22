Укр Рус
24 Канал Новости Украины Сорвали планы россиян и уничтожили огромные запасы БпЛА: ВСУ поразили полковой состав БК и не только
22 сентября, 10:34
4

Сорвали планы россиян и уничтожили огромные запасы БПЛА: ВСУ поразили полковой состав БК и не только

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • ВСУ уничтожили полковой склад боеприпасов российских сил на Луганщине, а также логистический пункт распределения дронов.
  • Были уничтожены большие запасы ударных БпЛА, боеприпасов и транспортные средства врага.

Силы обороны продолжают наносить потери врагу. Так, были поражены важные объекты россиян, в частности логистический пункт распределения дронов и полковой склад БК вражеских сил на Луганщине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о поражении вражеских объектов?

Силы обороны эффектно срывают планы российской армии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты хотели организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии возле временно оккупированной Богдановки Луганской области и раздать для нужд войск Кремля, действующих в Донецкой области, более 19000 БпЛА различных типов.

Указывается, что грузовики привезли на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.

В другом случае груз состоял из различных дронов, в частности "Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие и сопутствующего оборудования, такого как аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики.

Сначала еще 29 августа военные из ОСУВ "Днепр" ударили по логистическому пункту распределения дронов.

Как результат – уничтожение огромных запасов ударных БПЛА российского агрессора, 
– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что очередь российских боеприпасов наступила 18 сентября, когда подразделения ВСУ и СБУ уничтожили полковой склад БК российских оккупационных сил на Луганщине.

"В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага", – указали военные.

Потери российских войск: последние новости

  • В воскресенье, 21 сентября, на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории.

  • Также во время налета в Крым "Призраки" ГУР также ударили по многоцелевому вертолету российской армии Ми-8.

  • Кроме этого, 21 сентября в ГУР сообщали, что авиапарк россиян во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Тогда было поражено 3 вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также – дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".

  • В общем, за прошедшие сутки потери россиян составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, три вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата и 118 единиц автомобильной техники оккупантов.