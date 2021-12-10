"Полная чушь": Тупицкий отреагировал на санкции США против него

Александр Тупицкий 9 декабря попал под санкции США. Сам отстраненный глава Конституционного суда заявил, что его шокировала эта новость.

Тупицкий отрицал свою причастность к получению взятки. А информацию о санкциях он назвал чушью.

Важно Четкий сигнал США, – у Зеленского отреагировали на санкции против Тупицкого

Отстраненный глава КСУ считает, что информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, – это фейк, который "подают" из Офиса Президента.

По его мнению, это направлено на Верховный Суд, чтобы "задавить его" и чтобы он не принимал окончательного решения по иску о признании незаконным указа президента об отмене указа Януковича, которым Тупицкого назначили судьей КСУ.

Привязывают какое-то дело со взяткой. Это полная чушь, потому что никаких дел нет,

– сказал он.

Что известно о санкциях против Тупицкого О них 9 декабря сообщили О них 9 декабря сообщили в американском Госдепе . Под ограничения попал не только отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий, но и также его жена Ольга. Супругов заподозрили в причастности к коррупционным схемам и взяточничеству. Всего в соответствующий "черный список" внесли 9 иностранцев-коррупционеров. В американском ведомстве объяснили, что Тупицкий получил взятку в особо крупном размере во время своего пребывания на должности в КСУ.

Отстранение Тупицкого: ключевые события

27 марта Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. В ОП заявили, что больше не считают их судьями КСУ. Касминин и Тупицкий отрицали это решение Зеленского в Верховном суде.

14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность председателя Конституционного суда. В Офисе Президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и подали апелляцию.

17 августа Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на должность судьи КСУ по квоте главы государства. Тупицкий подал в суд с требованием снять с сайта Офиса Президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ.

26 ноября Зеленский ввел в состав КСУ судей Александра Петришина и Оксану Грищук.





Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала

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