Зимой будет легче: британский военный эксперт назвал угрозы, связанные с российской мобилизацией

Россия может прибегнуть к новой масштабной мобилизации, чтобы увеличить численность войск и усилить давление по всей линии фронта. Для Украины это стало бы серьезным испытанием, ведь часть подразделений остается недоукомплектованной, а даже преимущество в дронах не способно полностью компенсировать значительную численность противника.

Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэттью Сэвилл в беседе с 24 Каналом объяснил, как новые российские войска могут действовать на поле боя. Он также назвал фактор, который зимой несколько облегчает украинским военным оборону.

Россия может попытаться оказать давление численным превосходством

Полная мобилизация могла бы вызвать политические последствия внутри России, однако было бы слишком оптимистично ожидать, что недовольство само по себе приведет к отстранению Владимира Путина от власти. Украина в то же время активно проводит атаки на российские промышленные объекты, чтобы повысить внутреннюю цену продолжения войны для Кремля.

Столь большой рост численности российских войск стал бы очень серьезным вызовом для украинских сил,

– подчеркнул Севилл.

России потребовалось бы некоторое время, чтобы подготовить мобилизованных и перебросить их на фронт. В зимний период украинским силам несколько проще вести оборону, поскольку из-за отсутствия густой растительности и листвы военным сложнее скрывать свои передвижения.

Пройдет некоторое время, прежде чем эти силы прибудут. В то же время зимой обороняться несколько проще, ведь операторы дронов имеют лучшую видимость для обнаружения и поражения целей,

– пояснил директор по военным наукам.

В то же время эта особенность зимних условий не снимает угрозу, которую создало бы прибытие на фронт значительного количества новых российских военных.

Дроны не компенсируют значительное превосходство в живой силе

После прибытия мобилизованных сил российское командование могло бы рассредоточить их вдоль линии боевого соприкосновения, искать слабые места и пытаться проникать сквозь украинские позиции. Большое количество личного состава также позволило бы одновременно усиливать давление на различных участках фронта.

Россияне могли бы давить численностью, искать слабые места и пытаться просачиваться сквозь украинскую оборону или прорывать ее благодаря превосходству в живой силе,

– пояснил Севилл.

Украина добилась прогресса в подготовке большего числа военнослужащих и формировании подразделений, однако часть из них до сих пор не имеет необходимой численности личного состава. В некоторых случаях уровень укомплектованности составляет лишь 50–60 % от потребности.

Даже дроны имеют свои ограничения, когда им приходится действовать против такого большого количества целей,

– подчеркнул директор по военным наукам.

Преимущество Украины в беспилотных системах помогает выявлять и поражать российские силы, однако при значительном увеличении численности войск нагрузка на операторов и подразделения также будет расти.

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