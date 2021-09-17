Полная профанация, – в группе "Справедливость" объяснили, кто такой "представитель олигарха"

Депутаты внесли несколько поправок в законопроект о статусе олигарха. В частности ввели определение "представитель олигарха". Это человек, который будет проводить встречи и разговоры в его интересах.

И таким образом, тоже будет признаваться причастной к олигархии. Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от объединения "Справедливость" Юлия Клименко.

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Она отметила, что олигархам тоже придется декларировать своего представителя. Впрочем, возникает немало вопросов по этому пункту.

С точки зрения юриспруденции и здравого смысла, это полная профанация. Представьте себе, олигарх живет, у него есть соседи. Они поздоровались, дальше что? Они должны это декларировать, или как?

– подчеркнула нардеп.

И добавила, что согласно этому законопроекту пока еще нет реальных механизмов борьбы с олигархами.

Очень много несогласованностей, – Клименко о законопроекте об олигархах

Клименко подчеркнула, что в Раде есть 2 Закона:

№5599 – это о том, как определять олигархов, их отлавливать и бороться с ними;

№5600 уже говорит, что забирать, у кого и как поделить. Этот документ уже больше касается ресурсов и денег.

"Пока, что бы мы ни говорили, но финальной редакции, правок и вообще законопроекта нет. Есть много несогласованностей", – заявила депутат.

И добавила, что по проекту закона признать всем известных лиц олигархами невозможно. Они де-юре не финансируют партии и не делают туда взносы, не владеют каналами, не общаются с гражданами. Поэтому сейчас неизвестно, кто попадет под этот законопроект.

Клименко рассказала о правках к закону об олигархах: смотрите видео

Законопроект об олигархах: что известно