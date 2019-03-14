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      Полная темнота в Венесуэле: восстановят ли энергоснабжение в стране

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      Блэкаут в Венесуэле: восстановят ли энергоснабжение в стране
      Блэкаут в Венесуэле: восстановят ли энергоснабжение в стране / Фото из открытых источников

      В 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны. Правительство Венесуэлы сообщило о восстановлении энергоснабжения в стране.

      Вице-президент Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения призвал население экономно использовать электроэнергию.

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      Родригес добавил, что в некоторых населенных пунктах еще есть проблемы из-за взрыва трансформаторов. Уже с 14 марта возобновляется трудовая деятельность по всей стране. Занятия в школах приостановили еще на сутки.

      Вероятнее всего, что причиной так называемого блэкаута стало устаревшее оборудование на электростанциях.

      Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.

      За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

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      Теги: Новости политики Латинськая Америка Венесуэла Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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