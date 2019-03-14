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      Повна темрява у Венесуелі: чи відновлять енергопостачання в країні

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      Блекаут у Венесуелі: чи відновлять енергопостачання в країні
      Блекаут у Венесуелі: чи відновлять енергопостачання в країні / Фото з відкритих джерел

      У 23 з 25 штатів Венесуели сталося масштабне відключення електрики 7 березня через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни. Уряд Венесуели повідомив про відновлення енергопостачання в країні.

      Віце-президент Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення закликав населення економно використовувати електроенергію.

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      Родрігес додав, що в деяких населених пунктах ще є проблеми через вибух трансформаторів. Вже з 14 березня відновлюється трудова діяльність по всій країні. Заняття у школах призупинили ще на добу.

      Найімовірніше, що причиною так званого блекауту стало застаріле обладнання на електростанціях.

      Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.

      За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

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      Теги: Новини політики Електроенергія Венесуела Латинська Америка
      Джерело: 24 канал
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