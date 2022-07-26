Полное молчание, – Зеленский объяснил, почему россия скрывает почти 40 тысяч убитых военных

русское министерство обороны продолжает скрывать свои огромные потери в войне. Они уже несколько месяцев не говорят даже никаких деталей о гибели своих солдат.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему это так 26 июля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение. Потери россиян составляют почти 40 тысяч убитых.

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россия скрывает потери на всех уровнях

Президент акцентировал, что российское государство не говорило о своих колоссальных потерях уже более 4 месяцев. Не обнародовали никакой информации – даже отцензурированной. Это просто не входит в их "методички" пропаганды кремля.

Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях. Впрочем, это количество уже почти 40 тысяч – столько человек российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, искалеченных,

– сказал президент.

Он также обратился ко всем, у кого еще есть знакомые в россии или информационное влияние на жителей этой страны. Глава государства призвал доносить им правду о том, сколько своих людей они вынуждены терять в попытках захватить другую страну.

Обращение Владимира Зеленского за 26 июля: смотрите видео