Президент Володимир Зеленський пояснив, чому це так 26 липня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення. Наразі втрати росіян становлять майже 40 тисяч убитих.

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росія приховує втрати на всіх рівнях

Президент акцентував, що російська держава не говорила про свої колосальні втрати вже понад 4 місяці. Не оприлюднювали жодної інформації – навіть відцензурованої. Це просто не входить у їхні "методички" пропаганди кремля.

Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв'ю та виступах на політичному й військовому рівнях. Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених,

– сказав президент.

Він також звернувся до всіх, хто ще має знайомих у росії чи інформаційний вплив на жителів цієї країни. Він закликав доносити їм правду про те, скільки своїх людей вони змушені втрачати у намаганнях захопити іншу країну

Звернення Володимира Зеленського за 26 липня: дивіться відео