Полное торговое эмбарго: Украина запретила импорт из России

Украина ввела полное торговое эмбарго против России. Запрещен импорт на таможенную территорию нашего государства товаров из страны-агрессора.

Соответствующее решение было одобрено Кабинетом Министров во время заседания в субботу, 9 апреля. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Читайте также Байден подписал законы о санкциях в отношении российской нефти и об ограничении торговли с Россией

Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации,

– отметил нардеп.

В свою очередь Юлия Свириденко объяснила, что это постановление – юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений, которое произошло 24 февраля.

Глава Минэкономики добавила, что решение будет ежегодно блокировать валютные поступления России как минимум на 6 миллиардов долларов. Бюджет врага не получит эти деньги, а значит – не сможет направить их на войну.

ЕС одобрил пятый пакет санкций против России: смотрите видео