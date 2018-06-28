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22:53, 26 июня
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Полноэкранный смартфон Nubia Z18 показали на качественных рендерах: выглядит эффектно

68 Читати новину українською
Nubia Z18 показали на качественных рендерах
Nubia Z18 показали на качественных рендерах / Фото из свободных источников

Вскоре Nubia представит флагман Z18. Информация о новинке часто появлялась в сети, однако в основном она касалась характеристик и программного обеспечения. Поэтому о дизайне Nubia Z18 было много слухов и догадок. Однако недавно новый смартфон показали на качественных рендерах.

Об этом сообщает Gizchina.

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Всегда интересно смотреть на рендеры, которые раскрывают дизайн устройства, особенно если они качественные. Именно такие изображения были найдены на просторах сети Weibo.

Nubia Z18
Nubia Z18 получил минимальные рамки вокруг дисплея

Источник сообщает, что так будет выглядеть специальная полноэкранная версия Nubia Z18, а базовая получит фронтальную камеру в стиле Essential Phone. Верхний отступ минимальный и там нашлось место для разговорного динамика, также новинка получила минимальную нижнюю панель, поэтому неизвестно где расположится фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань, а на заднюю панель поместили сдвоенную камеру.

Nubia Z18
Презентацию Nubia Z18 отложили на август или сентябрь


Со ссылкой на китайского инсайдера, источник также сообщает, что премьеру Nubia Z18 отложили на август или сентябрь нынешнего года. Среди причин переноса срока выхода флагмана – необходимость доработать дизайн новинки, а подстегнул производителя к такому шагу выход безрамочного Vivo NEX.

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Теги: Смартфоны Техно Китай
Источник: 24 Канал
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