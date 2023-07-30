Этот россиянин служил по контракту в ракетной части в Улан-Удэ. Он являлся оператором в составе бригады "Искандеров", которая имела около 15 пусковых установок. В конце 2021 года его вместе с другими солдатами отправили из России в Беларусь.

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Что россиянин увидел в первые дни полномасштабной войны

Собеседник издания заявил, что солдатам их переезд в соседнюю страну объяснили российско-белорусскими учениями. Однако никаких подобных мер в Беларуси не проводилось. Уже тогда среди военных страны-агрессора ходили слухи о войне.

Российские военнослужащие развернули на одном из полигонов Беларуси лагерь и жили в нем месяц. 24 февраля они запустили с белорусской территории "Искандеры" в сторону Украины.

Утром 24 февраля, в 5 часов утра, был выполнен первый пуск. Я увидел, как все сначала было окрашено в красный цвет и ракета взмыла вверх, и полетела куда-то на юг,

– сказал собеседник.

Как российские военные отреагировали на вторжение

По словам дезертира, о начале войны он узнал от подошедшего к нему сменщика после ракетных пусков. Собеседник издания также заявил, что большинство его сослуживцев поддерживало развязанную Россией войну против Украины. Они получали информацию из официальных и полуофициальных источников, где им рассказывали, как захватчики "успешно прошли через границу" и теперь ждут, "пока киевские власти сдаются".

Какие-либо преступления, какие-то возможные ошибки не обсуждались в принципе. Обсуждались только успехи, что, мол, мы (россияне – 24 Канал) за первые недели "погасили" все установки ПВО украинские, все их стратегически важные военные объекты,

– заявил дезертир.

Российские военные снимали с себя ответственность за разрушение украинских городов и списывали все на "действия Киева". Как пишет издание, за все время пребывания в Беларуси эта бригада выпустила в сторону нашего государства 80 – 90 ракет.

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