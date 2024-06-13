Часть обязанностей ТЦК хотят передать в гражданские органы. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, нардеп Егор Чернев.
Смотрите также Девушка из Тернопольской области сообщила о мобилизации отца после инсульта: что ответили в ТЦК
Кому могут передать часть полномочий ТЦК
Чернев напомнил об инциденте, произошедшем 11 июня в Одессе, когда военнослужащие Киевского РТЦК и СП задержали и удерживали несколько часов фельдшеров скорой помощи, которые приехали на вызов. Ситуация переросла в драку между военными и врачами.
Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел,
– сказал нардеп.
Он также подчеркнул, что комитет сейчас рассматривает различные варианты, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Один из вариантов, который обсуждается, – это передача функций ТЦК гражданским органам, то есть вывод их из подчинения Вооруженных сил или Министерства обороны.
Скандалы с ТЦК: последние новости
- 10 июня на Харьковщине произошла столкновение между работниками ТЦК и гражданскими. Работники центра комплектования утверждают, что сначала пытались избежать конфликта, но все же были вынуждены защищаться.
- В конце мая стало известно, что на Закарпатье в ТЦК умер мужчина, которого военно-врачебная комиссия признала годным к службе. В военкомате пообещали провести служебную проверку.
- Стоит отметить, что в Центре экстренной медицинской помощи Одесской области сообщили, что конфликт с представителями ТЦК исчерпан.