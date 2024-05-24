Инцидент произошел вчера, 23 мая. О смерти военнообязанного сообщили в самом ТЦК.

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Неоднозначный вывод ВВК

Отмечается, что у мужчины, который находился в одном из подчиненных ТЦК области, резко ухудшилось самочувствие. Ранее ВВК признала его годным к военной службе.

Пострадавшему оказали домедицинскую помощь и вызвали "скорую". Впрочем, к сожалению, после приезда медики констатировали смерть военнообязанного.

В ТЦК выразили соболезнования родственникам погибшего и пообещали провести служебную проверку.

Там объяснили, что в состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета.

Естественная смерть или убийство

Следует заметить, что эта история – не первый случай смерти военнообязанного в ТЦК. Ранее 5 мая подобная трагедия случилась в Кривом Роге. Там на территории Саксаганского военкомата умер мужчина. Работники ТЦК рассказали, что у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Ему оказали домедицинскую помощь и выложили врачей. Впрочем, спасти мужчину так и не удалось.

Родственники погибшего не верят в версию с эпилептическим приступом. Они предполагают, что мужчину могли убить. На его теле были многочисленные ушибы и синяки.

Отметим, что прокуроры уже начали уголовное производство по этому инциденту.

Следствие должно установить, могла ли гибель мужчины стать следствием вероятного превышения служебных полномочий работниками Саксаганского РТЦК и СП.

Напомним, что в конце года в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна второго этажа военкомата. Его госпитализировали в больницу. Известно, чтоо пострадавший выжил. По данным СМИ, ему 43 года.

В Хмельницком тем временем помер мужчина после прохождения ВВК. Мать погибшего утверждает, что сыну не оказали соответствующей помощи. В ТЦК отрицают. Мол, после того, как ВВК обнаружила у мужчины заболевания, его сразу же госпитализировали, однако спасти не удалось.