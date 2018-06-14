Полностью погрузился под воду: в ВСУ показали эффектное видео с танком

В сети появилось впечатляющее видео с учений Вооруженных Сил Украины, а именно, как украинские воины отработали форсирование водных преград на танках.

Соответствующий ролик в своем Facebook опубликовал начальник пресс-службы Управления оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Анатолий Прошин.

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"Скоро на телевидении. В оперативном командовании "Запад" отрабатывают форсирование", – говорится в посте.

На кадрах, в частности, видно, как танк полностью погрузился под воду, но при этом машина продолжает движение, и спустя некоторое время выбирается на сушу.

Напомним, недавно украинские танки приняли участие в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, прошедших в немецком Графенвере. Победителями стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии, а представители ВСУ заняли 8 место.