Повністю занурився під воду: у ЗСУ показали ефектне відео з танком

У мережі з'явилося вражаюче відео з навчань Збройних Сил України, а саме, як українські воїни відпрацювали форсування водних перешкод на танках.

Відповідний ролик у своєму Facebook опублікував начальник прес-служби Управління оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Прошин.

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"Скоро на телебаченні. У оперативному командуванні "Захід" відпрацьовують форсування", – мовиться у дописі.

На кадрах, зокрема, видно, танк повністю занурився під воду, але при цьому машина продовжує рух, і опісля вибирається на сушу.

Нагадаємо, нещодавно українські танки взяли участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018, що відбулися у німецькому Графенвері. Переможцями стали танкісти Сухопутних військ ЗС Німеччини, а представники ЗСУ посіли 8 сходинку.