06:02
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
  • неділя
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Повністю занурився під воду: у ЗСУ показали ефектне відео з танком

152
Українські воїни показали, як український танк може зануритися під воду та вибратися на сушу (ілюстративне фото)
Українські воїни показали, як український танк може зануритися під воду та вибратися на сушу (ілюстративне фото) / Соцмережі

У мережі з'явилося вражаюче відео з навчань Збройних Сил України, а саме, як українські воїни відпрацювали форсування водних перешкод на танках.

Відповідний ролик у своєму Facebook опублікував начальник прес-служби Управління оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Прошин.

Читайте також: З'явилося ефектне відео польоту українського винищувача у рамках престижного авіашоу

"Скоро на телебаченні. У оперативному командуванні "Захід" відпрацьовують форсування", – мовиться у дописі.

На кадрах, зокрема, видно, танк повністю занурився під воду, але при цьому машина продовжує рух, і опісля вибирається на сушу.

Нагадаємо, нещодавно українські танки взяли участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018, що відбулися у німецькому Графенвері. Переможцями стали танкісти Сухопутних військ ЗС Німеччини, а представники ЗСУ посіли 8 сходинку.

Теги: Новини України Міністерство оборони України Збройні Сили України Зброя Новини політики
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС
13 червня, 22:16 Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС
2797
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 червня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 397
ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
13 червня, 21:01 ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
673
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
13 червня, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
576
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев или правильные меры безопасности
13 червня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 591
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук