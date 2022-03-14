Полную ответственность за войну в Украине несет не Путин

Все россияне несут полную ответственность за войну. Те, кто упаковывает людей на протестах и тех, кого упаковывают.

Они все вместе создали монстра, который угрожает цивилизации. Война с Украиной – это точка невозврата для них всех.

Читайте Путин показал слабость и проигрывает Украине

Россию ждет упадок

Уже нет способа предотвратить неизбежный упадок и забвение России на долгие годы. Но протестующие могут сразиться за то, чтобы избежать самых ужасных сценариев.

В случае успеха они по меньшей мере смогут спасти себя от невероятных страданий, подобных 1930-м годам. Они также смогут спасти Россию от полного и быстрого самоуничтожения, которое путинизм вполне может устроить. Они могут уменьшить страдания других стран, то есть наши. Потому для нас эти протесты выгодны.

Важно Россия уже не знает, как выйти из войны

Протесты не изменят Россию

Но эти протесты не делают их "другими россиянами". Уж слишком поздно становиться "другими". Успех протестов (скорее гипотетический сейчас) может создать крохотный шанс на появление действительно других россиян в последующих поколениях.

Но сейчас нет никаких других россиян, кроме тех, которые довели до этой войны.

Также интересно – За убийство Кадырова пообещали дом с землей под Киевом: смотрите видео