Полный вывод российских войск, – Зеленский объяснил G7 конечную цель Украины

Владимир Зеленский подчеркнул жесткую решимость Украины защитить свой суверенитет и территориальную целостность. По его словам, конечная цель государства – обеспечение полного вывода российских войск и техники с нашей территории.

Об этом украинский лидер сообщил, выступая на саммите "Большой семерки", состоявшемся 8 мая.

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Конечная цель Украины – обеспечение полного вывода российских военных сил и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем,

– отметил Владимир Зеленский.

В этой связи, президент подчеркнул, что рассчитывает на своих международных партнеров, в частности на G7 в предоставлении необходимой помощи в сфере обороноспособности с целью обеспечения:

быстрого и эффективного восстановления экономики;

экономической и энергетической сохранности.

Дискуссии относительно механизмов безопасности

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина начала дискуссии с международными партнерами относительно механизмов безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования.

Украина остается преданной тесному сотрудничеству с членами G7 для поддержки макроэкономической стабильности Украины перед лицом проблем, связанных с полномасштабным вторжением России, массовым разрушением критической инфраструктуры и нарушением традиционных судоходных маршрутов для украинского экспорта.

– указал президент.

Украинский лидер также отметил стремление нашего государства поддерживать общие международные демократические ценности и принципы, в частности, уважение прав человека и верховенства права.

Украина не пойдет на смену госграниц

Владимир Зеленский во время разговора с греческим общественным вещателем ERT объяснил, что ни один гражданин Украины не пойдет на смену государственных границ ради мира.

Президент подчеркнул: "Если мы будем готовы отдать часть России, то значит, что все люди (которые защищали Украину – 24 канал) погибли просто так. Или за что они погибли?".

Он добавил, что Москва на этом не остановится, потому что не остановилась на Крыме, и подчеркнул, что украинцы не готовы давать Путину время отдохнуть, чтобы подготовить новую агрессию.

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