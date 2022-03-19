Полный запрет на торговлю: Польша предлагает ЕС ужесточить санкции против России
Источник:National Post
Польша стала настоящим партнером Украины во время войны с Россией. Страна-соседка поддерживает наше государство и сейчас обратилась к Европейскому Союзу с предложением.
Польша предложила ввести полный запрет на торговлю с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
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Введение полного запрета на торговлю с Россией
Таким образом, правительство Польши призывает усилить санкции против Москвы за ее вторжение в Украину.
Польша предлагает как можно быстрее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду, в том числе оба морских порта России и запрет на сухопутную торговлю.
Полное прекращение российской торговли еще больше заставит Россию задуматься о том, не лучше ли было бы прекратить эту жестокую войну.
– сказал Моравецкий.
Заметим, что ранее страны-члены ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России. Детали не раскрывали, но, например, во Франции, заявили, что торговый статус России как "страны наибольшего содействия" будет отменен.
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