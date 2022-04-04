В Пологах оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной райбольницы
4 апреля 2022 , 19:20Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Внутреннюю территорию центральной районной больницы в городе Пологи Запорожской области захватили и заминировали военные России.
Отмечается, что в помещении больницы остались раненые оккупанты. Такую информацию опубликовали в сводке Генерального штаба ВСУ.
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По предварительным данным, на временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, а именно в городе Пологи, наемники Кремля захватили и заминировали внутреннюю территорию Пологовской центральной районной больницы.
Отметим, что персонал больницы и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу.
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